إصابة شخصين في حادث انقلاب لودر أثناء أعمال حفر فى مطروح

مطروح - حسن مشالي

أصيب شخصان بإصابات متنوعة، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب لودر، أثناء تنفيذ أعمال حفر بقرية زاوية العوامة، التابعة لمركز الضبعة، وتم نقلهما للمستشفى للعلاج.

واستقل مستشفى رأس الحكمة، شرقي مدينة مرسى مطروح، المصابين محمد عبد الزين ضوقه " 14 سنة"- من قرية الزيتون في الضبعة- يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الله عبد العاطي عبد الزين " 17 سنة" - من ذات العنوان- يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، جاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم العلاج لهما بالمستشفى.

وتحرير محضر بالحادث للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.

ولقى طفل "13 سنة" مصرعه، وأصيب 7 أشخاص آخرين بإصابات متنوعة، اليوم السبت، إثر حادث تصادم سيارة مكروباص مع تروسيكل، داخل موقع أحد المشروعات الذي تنفذه شركة مقاولات، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

دخل مستشفى العلمين النموذجي، عن طريق سيارات الإسعاف، 7 مصابين من محافظة سوهاج، للعلاج من إصاباتهم المتنوعة، كما نقلت دخل المستشفى محمد عبدالرحمن عرابي " 13 سنة "- من سوهاج، إثر حادث تصادم سيارة مع تروسيكل.

وكانت سيارات الإسعاف، قد أخلت 7 مصابين من موقع حادث تصادم سيارة مكروباص مع تروسيكل، إلى المستشفى، وهم علي عثمان توفيق " 53 سنة" – من سوهاج- مصاب باشتباه كسر في الفقرات القطنية وكدمات متفرقة بالجسم، وطلعت " 40 سنة" – من سوهاج- مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعلاء جاد الطاهر " 36 سنة " – من سوهاج – مصاب بكدمات وسحجات بالجسم و خالد علي مجمد " 23 سنة " – من سوهاج - مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وهاني أحمد محمد " 27 سنة "- من سوهاج، ومحمد علي محمد- محمد " 27 سنة "- من سوهاج- مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعماد محمود توفيق " 16 سنة" – من سوهاج- مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وتم قديم الإسعافات اللازمة والعلاج وعمل الفحوصات الطبية لكل حالة.

وكانت 6 سيارات إسعاف انتقلت لموقع الحادث، فور تلقي البلاغ، عن طريق غرفة عمليات مرفق الإسعاف، وإخلاء المصابين، وتحرير محضر بالحادث للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.