إسرائيل تحظر دخول الأجانب من جميع أنحاء العالم بسبب متحور "أوميكرون"

كتب محمد جمال

قررت الحكومة الإسرائيلية، حظر دخول جميع الأجانب بسبب متحور أوميكرون، وقالت إسرائيل، إنها ستحظر دخول جميع الأجانب إلى البلاد، من أجل احتواء انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة التى تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا، حسبما ذكرت "سبوتنيك".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت في بيان، إن الحظر سيستمر 14 يوما بانتظار موافقة الحكومة، وفقا لرويترز.

وتعد إسرائيل أول دولة تغلق حدودها تماما بسبب سلالة أوميكرون وقد سجلت حتى الآن، إصابة واحدة من هذه السلالة إضافة إلى سبع حالات أخرى مشتبه بها.

وعبرت منظمة الصحة العالمية أمس عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".

ومع ظهور المتحور "أوميكرون" فى جنوب أفريقيا، حظر عدد كبير من دول لعالم السفر من وإلى بعض بلدان القارة السمراء، إذ أعلنت دول أوروبية ودول مثل بريطانيا، عمان، مصر، السعودية، والإمارات، حظر دخول المسافرين من عدة دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا للحد من تفشي متحور أوميكرون.

يذكرأن، دعا نائب رئيس اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين فى بريطانيا أنتونى هارندن، اليوم الأحد، الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، لضرورة التوجه للحصول على جرعة معززة ضد متغير "أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا.