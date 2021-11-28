إزاى تحمى تليفونك من السرقة فى الشارع؟.. خبير أمنى يجيب

كتب كريم صبحى

ما بين السرقة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية أو المغافلة فى المواصلات العامة، يبتكر اللصوص حيلا جديدة لسرقة هواتف المحمول من المواطنين فى الشوارع، نظرا لسهولة سرقتها ومكسبها السريع عقب بيعها، ومع كثرة وقائع سرقات الهواتف المحمولة فى الشوارع، وفى السطور التالية يضع الخبير الآمنى اللواء الأسبق احمد سعد خطوات تحميك من لصوص سرقة الهواتف:

• الحذر الشديد أثناء السير فى الشارع، مع عدم استخدام الهاتف إلا للضرورة، خاصة فى الشوارع الخالية التى تسير فيها المركبات بسرعة وأثناء الأوقات المتأخرة من الليل، مع إحكام القبضة على الهاتف لو اضطر الأمر لاستخدام الهاتف.

• استخدام قائد السيارة السماعة الخارجية حال الرغبة الملحة فى التواصل عبر الهاتف، وعدم وضع الهاتف فى مكان واضح بالسيارة أو فى متناول يد المارة، مع إغلاق نوافذ السيارة باستثناء الجهة الملاصقة السائق، وعدم السماح للأطفال بحمل هواتف فى السيارة ، حتى لا تكون مطمع للصوص.

• الحذر من الدراجات النارية التى تسير فى الشوارع أثناء التحدث فى الهاتف المحمول لو لزم الأمر، وعدم الوقوف فى الطريق العام وإنما الوقوف بعيدا عن طريق سير السيارات.

• الحفاظ جيدا على الهاتف المحمول أثناء الجلوس فى المواصلات العامة ومحطات المترو، حيث يستغل بعض اللصوص حالة الزحام فى المواصلات لسرقة الهواتف بأسلوب المغافلة دون أن يشعر المواطن.

• عدم إعطاء الهواتف المحمولة نهائيا لاى شخص يطلب هاتفك فى الشارع بحجة الاتصال بأحد اقاربة بزعم نفاذ رصيده.