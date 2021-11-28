إحالة أوراق صاحب معرض سيارات وعامل لفضيلة المفتى فى قضية قتل عامل مقهى

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار حسن معوض الباهى رئيس المحكمة وعضوية المستشار إيهاب عادل مهنا والمستشار رئيس وليد محمد حسنى الديب رئيس والمستشار محمد حسن عاشور وأمانة سر محمد عبدالهادى أبو زيد بإحالة أوراق اثنين من المتهمين بقضية مقتل عامل بمقعى بمدينة المنصورة إلى فصيلة مفتى الجمهورية وتحديد جلسة 28 فبراير النطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية لشهر أكتوبر 2019 عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا بورود بلاغ لمأمور قسم ثان المنصورة بنشوب مشاجرة بشارع 10 دائرة القسم وإطلاق النار على مجموعة من رواد مقهى كائن بالشارع.

انتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة إلى مكان الواقعة وتبين إصابة خمسة أشخاص برش خرطوش بينهم شخص بحالة خطرة واستدعاء سيارات الإسعاف ونقلهم إلى المستشفى ولفظ أحد المصابين وهو عامل بالمقهى أنفاسه الأخيرة.

كشفت التحريات حول الواقعة بنشوب مشاجرة بين س. م. م 33 سنة ويعمل بمعرض سيارات وصاحب المقهى الكائنة أمام المعرض وذلك للخلاف على بعض الحسابات الأمر الذى تطور إلى الاشتباك بالأيدى وقام صاحب المقهى بالتعدى عليه بالضرب ومعه بعض العاملين.

تدخل الأهالى لفض المشاجرة فاستدعى صاحب المعرض مجموعة من أصدقائه وهجموا على المقهى للانتقام من صاحبه مشهرين أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقام بالتعدى على صاحب المقهى وترويع الأهالى بالأسلحة وأطلقوا النار من السلاح فأصابوا مجموعة من الموجودين وتم إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بعد هروبهما وبحوزتهم بندقية خرطوش وفرد خرطوش واعترف المتهم بان نشب خلاف مع صاحب القهوة وقام بالتعدى عليه هو والعاملين بالمقهى فقرر الانتقام وترهيبه بالسلاح.