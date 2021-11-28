إجراء الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح

مطروح - حسن مشالي

أجريت الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح، اليوم الأحد، بعد فتح باب التصويت من الساعة 9 صباحًا، واستمر حتى الساعة 3عصرًا بكليات الجامعة، تحت إشراف الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع ضرورة الاهتمام بتذليل كافة العقبات، أمام الطلاب أثناء عمليات التصويت، وطالب جميع الطلاب بالمشاركة في عملية الاقتراع لاختيار ممثليهم بشفافية ونزاهة.

يذكر أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة غدا الاثنين، ويعقبها إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، يوم الثلاثاء المقبل، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، يوم الأربعاء المقبل، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد جامعة مطروح يوم الخميس االمقبل.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، على أهمية دور الاتحادات الطلابية، حيث يُعد اتحاد الطلاب الممثل الشرعى لجميع الطلاب، للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، بهدف إعداد جيل قادر على القيادة والتنمية فى المستقبل.

وأضاف رئيس الجامعة بأنه تم فحص الطعون يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، وتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الماضي، وذلك وفق الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي2021 / 2022، ووفقًا للجدول الزمنى المعتمد من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، حيث تم تلقى طلبات الطعون اليوم الإثنين 22 نوفمبر الجاري، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، وتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر الجاري، وبدأت الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر.