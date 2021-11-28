اليوم السابع
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أوبزرفر: محاكمة البريطانية جيسلين ماكسويل صديقة جيفرى ابستين بنيويورك غدا

الأحد، 28 نوفمبر 2021 10:41 ص
أوبزرفر: محاكمة البريطانية جيسلين ماكسويل صديقة جيفرى ابستين بنيويورك غدا جيسلين ماكسويل وجيفرى إبستين
كتبت رباب فتحى

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تبدأ محاكمة جيسلين ماكسويل، سيدة الأعمال البريطانية وصديقة الملياردير الأمريكي جيفرى إبستين، المتهم بقضايا الإتجار بالبشر وسوء السلوك الجنسى، في محكمة فيدرالية في مانهاتن غدا الإثنين، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

 

وستمهد الحجج الأولى الطريق لمحاكمة مدتها ستة أسابيع يتم فيها التحقيق فى التورط المزعوم لسيدة المجتمع البريطانية في جرائم جيفري إبستين، والذى انتحر في سجنه عام 2019، ومن المتوقع أن تعرض المحاكمة تفاصيل صادمة عن دور ماكسويل في الإساءة إلى قاصرات.

 

وأوضحت الصحيفة أن ماكسويل ، 59 عامًا ، متهمة بتجنيد الفتيات وتهيئهن للملياردير الراحل جيفرى إبستين  ، من 1994 إلى 2004 ، وبعضهن كان عمره 14 عامًا فقط. كما أن صديقة إبستين في وقت ما متهمة أيضًا بالمشاركة في الاعتداء الجنسي على الفتيات المراهقات.

 

وقتل إبستين نفسه في سجن اتحادي في مانهاتن في 10 أغسطس 2019 ، بينما كان ينتظر محاكمته الخاصة بالاتجار بالجنس. تم القبض على ماكسويل في 2 يوليو 2020 في نيو هامبشاير ، بعد عام من اعتقال إبستين.

 

وقالت جينيفر لويس جون ، محامية الدفاع المخضرمة في نيويورك ، عما يمكن توقعه في الأيام الأولى لمحاكمة ماكسويل "من النيابة العامة، تتوقع أنهم سوف يعرضون قضيتهم ويعطون معاينة لنوع الأدلة التي ستأتي، ومعاينة الشهود، الذين سيحاولون الكشف عن كل التفاصيل التي يعرفونها".

 

وأضافت : "عادةً ما يتراجع الدفاع قليلاً في البيان الافتتاحي لأننا لا نعرف ما هي كل الأدلة، ونريد فقط أن تفكر هيئة المحلفين حقًا بشكل نقدي عندما يستمعون إلى كل شاهد - وألا يأخذوا ما يقول الشاهد على أنه الحقيقة لمجرد أنهم على المنصة ، والتفكير في كيفية انسجام جميع الشهود معًا.


جيسلين ماكسويل

جيفرى ابستين

محاكمة جيسلين ماكسويل

الأمير اندرو

دوق يورك

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