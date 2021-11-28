أنجولا تغلق حدودها مع 7 دول فى جنوب أفريقيا

أ.ش.أ

أغلقت حكومة أنجولا، حدودها مع سبع دول في جنوب أفريقيا للحد من انتشار متغير فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وذكرت صحيفة "ذا إيست أفريكان" أن الدول التي تم حظرها هي جنوب أفريقيا وبوتسوانا وإسواتيني وملاوي وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي.

وفقًا وزير الدولة الأنجولي أداو دى ألميدا، فإن الإجراء سيكون ساري المفعول اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل.

وقال دي ألميدا: "القرار لا يشمل المواطنين الأنغوليين الذين قد يعودون إلى البلاد، ومع ذلك، سيُطلب منهم مراقبة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في المنزل، واعتبارًا من 1 يناير 2022، ستستأنف الرحلات الجوية من الهند إلى البلاد."

وتأتي خطوة الحكومة الأنجولية بعد أن اكتشف علماء جنوب أفريقيا "متغيرًا " جديدًا لكورونا مع طفرات متعددة.