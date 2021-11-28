أمن المنافذ يضبط 44 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضي - سليم على

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. وتمكنت الجهود من ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و44 قضية فى مجال الأمن العام، و313 قضية فى مجال ضبط المخالفات المرورية.

وتم تنفيذ (225) حكما قضائيا متنوعا، و3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.