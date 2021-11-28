أمن القاهرة يكشف ملابسات اختطاف سيدة في النزهة

كتب عبد الرحمن سيد

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة اختطاف سيدة في النزهة وإجبارها على توقيع إيصالات بالإكراه وتحديد وضبط الجناة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) بتلقيه إتصال هاتفى من أحد الأشخاص أخبره خلاله بإحتجاز شقيقته وطلب منه الحضور وتسليمه بطاقتها الشخصية مقابل إطلاق سراحها وحال توجهه لمسكن شقيقته (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) تبين له عدم تواجدها بالشقة سكنها.

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم المذكور وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) ، وبمواجهته إعترف بقيامه وآخرين بإحتجاز المجنى عليها بشقة كائنة بدائرة القسم0

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة المشار إليها ، وأمكن ضبط (6 أشخاص "من بينهم سيدتين") ، وبصحبتهم المجنى عليها.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأقرت إحدى المتهمات بأنها نظراً لمرض نجلتها قامت بالإستعانة بالمجنى عليها " معالجة روحانية " لحضور جلسات بالشقة سكنها لمعالجتها ، إلا أن المجنى عليها توقفت عن حضور الجلسات وإكتشفت سرقة مبلغ مالى، وقطعة مشغولات ذهبية فإختمرت فى ذهنها فكرة إستدراجها وإكراهها على توقيع إيصالات أمانه لإجبارها على معالجة نجلتها ورد المبلغ المالى وقطعة المصوغات المستولى عليهما .

وإتفقت مع باقى المتهمين على تنفيذ مخططها ، وفى سبيل ذلك قام إثنين من المتهمين بإنتحال صفة" رجال شرطة " وقاما باستدراجها للشقة محل الواقعة بدعوى حضور جلسات روحانية لمعالجة أحد أقاربهما ، وفور وصولها فوجئـت بـتـواجـد بـاقى المتهمين ، وقاموا بإحتجازها بالشقة والشروع فى إكراهها على توقيع إيصالات أمانه عقب تحصلهم على بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليها للتأكد من البيانات ، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهمة المذكورة أيدوها ، وبمواجهة المجنى عليها أنكرت إرتكابها واقعة السرقة ، وأضافت بقيامها بإقتراض مبلغ مالى من المتهمة الثانية لمرورها بضائقة مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية