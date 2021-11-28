اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكيون يتبرعون بأكثر من مليون دولار لشخص تمت تبرئته من جريمة قتل بعد 43 عاما

الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:12 ص
أمريكيون يتبرعون بأكثر من مليون دولار لشخص تمت تبرئته من جريمة قتل بعد 43 عاما الشرطة الامريكية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جمع أمريكيون أكثر من مليون دولار لرجل قضى 43 عاما خلف القضبان، قبل أن يلغي القاضي إدانته في جريمة قتل ثلاثة أشخاص.

وكانت حملة التبرعات قد بدأت على الإنترنت لفائدة كيفن ستريكلاند، الذي لن يحصل على تعويض من ولاية ميزوري وسيحتاج إلى مساعدة من أجل نفقات المعيشة الأساسية.

وتسمح الولاية فقط بسداد مبالغ لمن تمت تبرئتهم من خلال أدلة الحمض النووي، وهو ما لم يحدث في قضية ستريكلاند (62 عاما).

وكان قاضي محكمة استئناف ميزوري، جيمس ويلش، أمر بالإفراج عن ستريكلاند يوم الثلاثاء، ووجد أن الأدلة المستخدمة لإدانته قد تم التراجع عنها أو دحضها منذ ذلك الحين.

وبحلول بعد ظهر الجمعة، تم جمع 1.1 مليون دولار من خلال حملة تبرعات، ولا تزال التبرعات تتوالى.

ولطالما أكد ستريكلاند أنه كان في منزله يشاهد التلفزيون ولا علاقة له بجرائم القتل التي حدثت عام 1978، وكان حينها يبلغ من العمر 18 عاما.

 

 


امريكا

القضاء الامريكى

الافراج عن امريكى

كيفن ستريكلاند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محكمة روسية تبرئ أحد أتباع شهود يهوه من تهمة التطرف رغم حظر الجماعة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:57 م

بايدن وترامب يعلقان على تبرئة أمريكى قتل شخصين مناهضين للعنصرية (فيديو)

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:48 م

الولايات المتحدة على صفيح ساخن بعد تبرئة شاب قتل متظاهرين مناهضين للعنصرية.. صحف: القضية تكشف الانقسام حول حقوق حمل الأسلحة وحركة "السود مهمة".. بايدن يدعو للهدوء.. وترامب يهنئ.. وتأهب 500 جندى من الحرس الوطنى

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:30 م

تبرئة أمريكى قتل شخصين فى مظاهرات ضد العنصرية بكينوشا..وبايدن وترامب يعلقان

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:46 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة