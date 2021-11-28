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أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام

الأحد، 28 نوفمبر 2021 01:30 م
أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا ملحوظا لكافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة، وذلك لتوقف التداول على الذهب في مصر والبورصات العالمية، حيث أغلق سوق الذهب هذا الأسبوع على سعر 789 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب في مصر، وأغلق السعر العالمي للمعدن الأصفر عند مستوى 1792 دولار.
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 حوالي 676 جنيها للجرام.
 
سعر الذهب عيار 24 حوالي 902 جنيه للجرام.
 
الجنيه الذهب 6312 جنيها.
 
 
أسعار الذهب في الأسواق الدولية وفي السوق المصري شهدت اضطرابات واضحة، حيث شهدنا انهيار الأسعار العالمية قرابة 70 دولارا ثم حركة تصحيح لمسار الذهب مرتفعاً عشرون دولارا وقت كتابة هذه السطور، وسنحاول التعرف على ما شهدته الأسعار العالمية للذهب وأسباب الهبوط وكذلك اسباب عودة الارتفاع.
 
محليا ارتفعت أسعار الذهب في إغلاق السوق في مصر يوم الجمعة بحوالي 7 جنيهات عقب هبوط دام 4 ايام، وجاء تحرك الذهب نحو الصعود قبل إغلاق السوق جراء مخاوف من سلالة جديدة من متحور كورونا، كما تشهد الاسواق العالمية حالة من القلق جراء هذا المتحور، وتوقعات اتجاه بعض الدول للإغلاق مجددا مما يزيد الطلب على الملاذات الآمنة، حيث تشير التوقعات إلي صعود مرتقب في أونصة الذهب إلي مستويات 1810 دولار.
 
وكان سوق الذهب عالمياً ومحليا شهد تطورات كبيرة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري، حيث سجل الذهب مستويات هي الأعلى منذ خمسة أشهر تقريبا لترتفع اونصة الذهب إلي مستويات 1860 دولار تقريباً، لكن السعر أخذ طريقا للهبوط السريع بعد ترشيح جيروم باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وهو شخص يدعم اتجاه رفع الفائدة الأمريكية في وقت قريب لمواجهة التضخم، وهذا التطور تسبب في انهيار السعر قرابة 70 دولارا على مدار جلسات هذا الأسبوع وهو تطور كبير لينزل سعر الأونصة إلي 1790 دولار.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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