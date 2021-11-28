اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أستراليا تعلن اكتشاف حالتى إصابة بمتحور "أوميكرون" فى سيدنى

الأحد، 28 نوفمبر 2021 09:15 ص
أستراليا تعلن اكتشاف حالتى إصابة بمتحور "أوميكرون" فى سيدنى كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة الأسترالية، عن إصابة اثنين من المسافرين القادمين إلى مدينة سيدني بمتحور "أوميكرون" لفيروس "كورونا".

ونقلت صحيفة "ذا إيدج" الأسترالية اليوم الأحد، عن بيان أصدرته الوزارة: "جاء كلا الراكبين إلى سيدني من جنوب إفريقيا أمس السبت، وخضعوا للاختبار عند الوصول وأثبتت إصابتهم بالفيروس في وقت متأخر من الليلة الماضية".

وأضافت أن الحالتين، اللتين لم تظهر عليهما أعراض، خضعتا للعزل في السكن الصحي الخاص.. فيما تلقى الشخصان التطعيم بشكل كامل.

وكان الراكبان من بين 14 شخصًا من جنوب إفريقيا فيما يخضع الـ 12 راكبًا الباقون للحجر الصحي في الفندق لمدة 14 يومًا.. بينما تم توجيه 260 راكبًا وطاقما جويا كانوا على اتصال وثيق، بضرورة العزل.

وكانت أستراليا انضمت أمس إلى قائمة الدول التي فرضت قيودا على المسافرين القادمين من دول جنوب القارة الإفريقية، بعد اكتشاف سلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس "كورونا"، التي أثارت مخاوف عالمية.

 


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