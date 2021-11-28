أخبار الاقتصاد اليوم: 40% زيادة بقيمة الصادرات بأول 9 أشهر من 2021

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الاحد 28-11-2021 اخبار الاقتصاد المصرى ومن أبرز الأخبار، قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية بلغت 29.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ سبتمبر 2021 مقابـل 21.2 ملـيار دولار خلال نفس الفترة لعام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 40% عن الفترة المماثلة من العام السابق.



الإحصاء: 40% زيادة فى قيمة الصادرات المصرية فى الـ9 أشهر الأولى لعام 2021

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية بلغت 29.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ سبتمبر 2021 مقابـل 21.2 ملـيار دولار خلال نفس الفترة لعام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 40% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

فيما يلى جدول يبين الزيادة الكبيرة للصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر2021 مقارنة بنفس الفترة للأعوام (2014- 2020 ).

وتركزت أهـم المجموعات السلعية الـتى ارتفعـت صــادراتهـا فـى مجموعـة الوقـود والزيــوت المعدنية حيث بلغت 8.3 مليار دولار مقابـل 4.2 مليار دولار عـام 2020، تليهـا مجموعـة لدائن ومصنوعاتها (بلاستيك بأنواعه) حيـث بلغـت 2 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار عام 2020، تليها مجموعة الآلات والأجهـــزة الكهـربائيـة والاليــة وأجزاؤها حيث بلغت 1.9 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار عــام 2020.

المالية: لا أعباء ضريبية جديدة حرصًا على استقرار السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار

أكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية يقود مسيرة تطوير شاملة فى منظومة الإدارة الضريبية، تكتمل كل مشروعاتها المستهدفة خلال الستة أشهر المقبلة، بمراعاة الحرص المتزايد على استقرار السياسات الضريبية؛ تحفيزًا للاستثمار، لافتًا إلى أننا نسعى إلى تغيير جذرى متكامل فى منظومة الإدارة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة، من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها، وفقًا للمعايير الدولية، والتوسع فى الحلول التكنولوجية؛ من أجل أنظمة ضريبية إلكترونية، تُسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتوفير الضمانات الكفيلة بتحصيل حق الدولة «بما يُرضى الله»، ويُساعد فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية.

2.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال أكتوبر الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية واستقرار الأسعار.

وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6 آلاف و431 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر أكتوبر الماضى.

مركز تحديث الصناعة يمنح 250 منشأة صناعية علامة "بكل فخر صنع فى مصر"

منح مركز تحديث الصناعة علامة "بكل فخر صنع فى مصر" لعدد 250 منشأة صناعية من بينهم 41 منشأة فى قطاع الصناعات الكيماوية، وذلك من إجمالى 298 مصنعا تم تقييمهم والتأكد من توافقهم مع معايير منح العلامة.

هذا ويتم إصدار تقرير كامل للمصانع التى لم يتسنى لها اجتياز التقييم، توضح نقاط عدم المطابقة حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وإعادة التقييم.

ويعمل المركز حاليًا على تحديد مواعيد لزيارة 63 مصنعا، وذلك فور تأكيد جاهزيتهم لاستقبال لجان التقييم، وتعتبر علامة "بكل فخر صنع فى مصر" علامة مراقبة وجودة مصرية محلية اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة بهدف التعريف بالمنتجات والسلع المصرية المصنعة داخل جمهورية مصر العربية طبقًا لأعلى مواصفات الجودة، ويمثل مركز تحديث الصناعة جهة التقييم والموائمة والمنح للعلامة.