أبو الغيط يشارك فى المنتدى الإقليمى السادس لدول الاتحاد من أجل المتوسط

بيشوى رمزى

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في المنتدى الإقليمي السادس لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، والذي من المقرر أن ينطلق، غدا الإثنين، بمدينة برشلونة الإسبانية.



ووصل أبو الغيط إلى مدينة برشلونة، اليوم الأحد، ويرافقه السفير حسام ذكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية؛ تمهيدًا للمشاركة غدًا في هذا المنتدى الهام، والذي يعقد تزامنًا مع الاحتفال السنوي الأول ليوم البحر الأبيض المتوسط.



ويناقش المنتدى - الذي يشهد هذا العام مشاركة واسعة من قبل وزراء منطقة المتوسط، هي الأضخم منذ سنوات - سبل المضي قدمًا لتعزيز التعاون والتنمية والتكامل الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية.



كما يمثل اجتماع وزراء الخارجية فرصة في المقام الأول للنظر فيما تم إنجازه بشأن الأولويات الخمس التي حددها الوزراء لمجالات وأنشطة الاتحاد على مدار العام الماضي والأعوام السابقة، بالإضافة إلى بحث سبل وخطط العمل المستقبلية.



ويترأس المنتدى الإقليمي السادس لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط كل من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، ووزير خارجية المملكة الأردنية أيمن الصفدي.



ويتضمن المنتدى، عرضًا للنتائج الرئيسية للتقرير الشامل الأول عن حالة التكامل الأورومتوسطي، والذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتكليف من الاتحاد من أجل المتوسط، حيث يحلل التقرير 5 مجالات: التجارة، التمويل، البنية التحتية، حركة الأفراد، البحث والتعليم العالي، ويقدم التوصيات والنتائج الرئيسية عن المؤشرات لرصد التقدم المستقبلي.