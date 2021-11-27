وأوضحت الشبكة أن كوسوفو نشرت قوة الشرطة الخاصة بها في المنطقة ذات الأغلبية العرقية الصربية لفرض قاعدة لوحة الترخيص الجديدة، وكانت صربيا من جانب آخر تعمل منذ سنوات على إزالة لوحات التسجيل من السيارات المسجلة في كوسوفو والواردة إلى البلاد.