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3 سنين يكتب القرآن بإيده.. الحاج لطفى 83 سنة يبهرنا بحكايته.. لايف وصور

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:55 م
3 سنين يكتب القرآن بإيده.. الحاج لطفى 83 سنة يبهرنا بحكايته.. لايف وصور الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا ، من قرية البسقلون التابعة لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، مع الشيخ لطفى أنور الذى يبلغ من العمر 83 عاما وقام بكتابة المصحف الشريف بخط يده، وبعدد ورق وآيات المصحف المدنى، وذلك خلال 3 سنوات ونصف.

وقال الشيخ لطفى: بدأت كاتبة المصحف فى منتصف 2016 وانتهت منه فى 2020 ، وكانت البداية من الأجداد الذين سبقونى فى كتابة المصحف بماء الذهب، أما أنا فقررت كتابته بيدى، وكنت حريص أن يخرج مثل المصحف المدنى تماما.

وأضاف الشيخ لطفى أنور: استخدمت أجود انواع الورق للكتابه عليها وكنت ارسم الكلمات بالسنتيمتر حتى لا تخرج خارج الهامش، وعندما بدأت الكتابة استخدمت القلم الحبر ، لكنى فوجئت أن المياه عندما تسقط عليه تشوه المنظر فعدت من جديد أكتب بالقلم الجاف.

وتابع: "شروعى فى كتابة المصحف بعد أن قرأت حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أن النظر فى كتاب الله عبادهة، فقررت أن أحظى بتلك العبادة، وكنت اكتب دائما بعد صلاة الفجر لمدة ساعة أو اثنين على الأكثر".

وأضاف : وانا اكتب قرأت قوله تعالى تبارك الذى بيده الملك فتذكرت الآخرة والوقوف بين يد الله ، وأهم الصعوبات التى واجهتنى هى الحفاظ على وجود الكلمات داخل الهامش وعدم خروجها منه، وأوضح: كتبت الفهرس والدعاء بعد الانتهاء من الكتابه وسوف اتركه للابن الأكبر يتوارثه الأبناء من بعدى .

الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (1)
الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (1)

 

الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (2)
الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (2)

 

الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (3)
الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (3)

 

الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (4)
الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (4)

 

الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (5)
الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (5)

 

الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (6)
الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (6)

 

الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (7)
الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (7)

 

الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (8)
الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (8)

 

الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (9)
الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (9)

 

الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (10)
الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (10)

 

الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (11)
الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (11)

 

الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (12)
 
الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (14)
الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (14)

 

الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (15)
الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (15)

 

الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (16)
الحاج لطفى كتب المصحف الشريف بخط يده (16)

 


العدوة

البسقلون

كتابة المصحف

القران الكريم

محافظة المنيا

اخبار المنيا

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