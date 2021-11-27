29 عيدا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال عام 2022.. تعرف عليها

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال عام 2022 بـ 29 عيدا ما بين الأعياد السيدية الكبرى والأعياد السيدية الصغرى، ومقسمة عبر شهور العام.

ويعتبر الفرق بين الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، فإن الأولى وفق المفهوم المسيحى تمس "خلاص البشرية" مباشرة، أما الثانية فهى أحداث أو عيد مختص بالسيد المسيح نفسه، ولكنه غير أساسى لإتمام خطة الخلاص.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز الأعياد القبطية خلال عام 2022.





أعياد شهر يناير



عيد الميلاد المجيد 7 يناير.

عيد الغطاس 19 يناير.

عيد عرس قانا الجليل 21 يناير الجاري.





أعياد شهر فبراير



عيد دخول السيد المسيح الهيكل 15 فبراير.

عيد بدء صوم يونان 22 فبراير.

عيد فصح يونان 25 فبراير.





أعياد شهر مارس



عيد "بدء الصوم الكبير" 8 مارس.

عيد ظهور الصليب المقدس 19 مارس.

أعياد شهر أبريل



عيد البشارة 7 أبريل.

عيد ختام الصوم الكبير 23 أبريل.

عيد سبت لعازر 24 أبريل.

عيد أحد الشعانين 25 أبريل.

عيد خميس العهد 29 أبريل.

الجمعة العظيمة 30 أبريل 2021.





أعياد شهر مايو



عيد سبت الفرح 1 مايو .

عيد القيامة المجيد، 2 مايو.

عيد شم النسيم الاثنين 3 مايو .

عيد أحد توما 9 مايو.





أعياد شهر يونيو



عيد دخول السيد المسيح مصر 1 يونيو.

عيد الصعود 10 يونيو.

عيد العنصرة 20 يونيو.

عيد صيام الرسل 21 يونيو.





أعياد شهر يوليو



عيد القديسين بطرس وبولس 12 يوليو.





أعياد شهر أغسطس



عيد أول صوم السيدة العذراء 7 أغسطس 2021.

عيد التجلى 19 أغسطس.

عيد صعود جسد السيدة العذراء 22 أغسطس .





أعياد شهر سبتمبر



عيد النيروز رأس السنة القبطية 11 سبتمبر.

عيد تذكار ظهور الصليب المقدس 27 سبتمبر.





أعياد شهر نوفمبر



عيد بدء الصوم الميلادى 25 نوفمبر.