10 معلومات عن تطوير شبكات توزيع الكهرباء بالأقصر بتكلفة مليار و100 مليون جنيه

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة ا لأقصر بتكلفة بلغت مليار و100 مليون جنيه، وهى كالاتي:

1- تركيب 50 موزع جهد متوسط (لوحات التوزيع).

2- 1700 كم خطوط جهد متوسط و 2500 كم كابلات جهد متوسط و 517 غرف / اكشاك سكاكين جهد متوسط

3- تركيب 4365 محول توزيع و 7200 كم خطوط جهد منخفض و 1300 كم كابلات جهد منخفض و 2120 صندوق ولوحات جهد منخفض.

4- تشكيل فرق طوارئ بخلاف فرق الصيانة بكل هندسة مجهزة بجميع المعدات اللازمة للتدخل السريع أثناء الحالات الطارئة.

5- إحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية.

6- تنفيذ سلاسل محولات بقدرات أعلى للمحولات لتحقيق نسب التحميل الاقتصادى ، بالإضافة إلى تغيير مقاطع الموصلات المتهالكة والعارية لخطوط الجهد المنخفض بأخرى موصلات معزولة لتصبح نسبة الموصلات المعزولة بالشبكة 86%.

7- تطوير عدد (9) مركز خدمه عملاء من إجمالى عدد 9 مركز خدمة عملاء.

8- تم استكمال تطبيق برنامج خدمة الشباك الواحد على عدد 9 فرع وذلك لتطوير مراكز خدمة العملاء.

9- تدريب جميع العاملين (فنى وتجارى) بجميع مراكز خدمة العملاء على كيفية تلقى طلبات الكودى من موقع المنصة الالكترونية وكذلك عدد 4 أفراد (فريق الدعم الفنى بالمركز الرئيسي) وتم التطبيق الفعلى للعمل على المنصة من أول يوليو 2020 حيث تم تلقى عدد 39420 طلب وتم اغلاق عدد 10036 طلب حتى 30 يونية 2021.

10- متابعة تطبيق برنامج القراءة الموحد لمشتركى الجمهور والمحلات التجارية.

11- تطبيق برنامج قراءات المصالح الحكومية والقوى المحركة عن طريق الصورة لضبط أداء القراءات.