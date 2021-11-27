10صور ترصد محلج الزقازيق المتطور.. ومحافظ الشرقية: طفرة تعيد الذهب الأبيض لعرشه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن محلج الزقازيق، المطور يُعد طفره فى قطاع الصناعة داخل المحافظة لإعادة القطن المصرى "الذهب الأبيض" لسابق عهده، مشيداً بما لمسه خلال التشغيل التجريبى للمحلج والذى يعمل وفقاً لأحدث أساليب التكنولوجيا العالمية وبدرجة نقاء عالية جداً الأمر الذى سيسهم فى عودة القطن المصرى، لمكانته العالمية والعمل على زيادة مساحات زراعة القطن خلال السنوات القادمة.

وأضاف المحافظ أن مشروع تطوير محلج الزقازيق يُساهم فى إحياء صناعة حلج الأقطان والحفاظ على البيئة وصحة العاملين، مطالباً باستكمال مسيرة النهوض بالصناعات المصرية لتقليل الفجوة بين الاستيراد ومتطلبات السوق المحلى وزيادة القيمة التنافسية للمنتجات المصرية بما ينعكس على تحسين مستوى الاقتصاد المصرى.



ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام داخل محلج القطن المطور بمدينة وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وتركيب المعدات الحديثة وبدء التشغيل التجريبى له تمهيداً لافتتاحه رسمياً خلال الفترة المقبلة بطاقة إنتاجية 5 أطنان / ساعة وبتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.



أكد وزير قطاع الأعمال أن محلج الزقازيق يُعد واحداً من بين سبعة محالج جديدة ضمن خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج القطن، لتحسين قدراتها وكفاءتها ورفع جودة القطن المحلوج (الشعر)، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 4 ملايين قنطار سنويا بزيادة قدرها 250% فى الموسم مقارنة بطاقة المحالج القديمة.



وأوضح وزير قطاع الأعمال أن المحالج الجديدة تعمل وفق أحدث تكنولوجيا فى عملية حليج الأقطان التى تتم آليا دون تدخل يدوى، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر)، كما تم إدخال جهاز إلكترونى حديث فى المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة دخل المحلج.



أحد العمال



المحلج



جانب من الجولة التفقدية



جانب من الجولة



جانب من جولة محلج القطن المطور



ماكينات المحلج



محلج القطن المطور بالزقازيق



محلج القطن المطور بمدينة الزقازيق



محلج القطن المطور



محلج القطن



يتفقدان محلج القطن المطور بمدينة الزقازيق



