اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 04:43 م
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وفد من محكمة النقض يزور إسبانيا لتبادل الخبرات فى مكافحة الجريمة والفساد والإرهاب

السبت، 27 نوفمبر 2021 04:21 م
وفد من محكمة النقض يزور إسبانيا لتبادل الخبرات فى مكافحة الجريمة والفساد والإرهاب محكمة النقض تتسلم درع أسبانيا
كتب إبراهيم قاسم

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فى إطار تفعيل المنحة الموقعة بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والبنك الأفريقى للتنمية (AFDB) والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، وتحت رعاية القاضى عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض المصرية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قام وفد من محكمة النقض المصرية برئاسة القاضى محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة بزيارة إلى المملكة الإسبانية (مدريد).

 

وأعرب عن تقديره لدور منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة فى دعم العدالة والمؤسسات القضائية فى مختلف دول العالم، وأوضح أن الزيارة ستتيح الفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجالات عمل المنظمة التى تشمل مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب، فضلاً عن تناول إمكانية التعاون فى مجال الميكنة والتقاضى الالكتروني.

 

وكان فى استقبال الوفد كل من رئيس المحكمة العليا ورئيس المكتب الفنى بها ورؤساء الدوائر ورئيس المحكمة الوطنية ورئيس مدرسة القضاء الإسباني، وتم إطلاع الوفد على نظام التقاضى بالمحكمة العليا وآليات عمل المكتب الفنى واختصاصات المحكمة الوطنية ونظام قبول وتأهيل وتدريب القضاة.

وأوضح القاضى أيمن سعد الدين رئيس المكتب الفنى المساعد أن اللقاء شهد مناقشة العديد من القضايا الفنية الخاصة بنظام عمل الدوائر وميكنة المكتب الفنى ونظام تسجيل الجلسات المرئى والمسموع ودقته فى إثبات الأدلة المقدمة فى الطعون المنظورة.

 

الوفد القضائى فى اسبانيا

الوفد القضائى فى اسبانيا

 

الوفد المصرى فى اسبانيا
الوفد المصرى فى اسبانيا

 

 


محكمة النقض

وزارة التعاون الدولي

البنك الأفريقي للتنمية

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

محكمة النقض المصرية

مجلس القضاء الأعلى

إسبانيا

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