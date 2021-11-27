وفد "التعاون الكورى" يدعم جامعة أسوان بـ4 مدرسين متطوعين

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

استقبلت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان وفد وكالة التعاون الكورى لكلية الألسن جامعة أسوان اليوم السبت.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أنه تأتى هذه الزيارة فى إطار حرص الدولة المصرية لدعم التعاون المصرى الكورى والتى قام بها المركز الثقافى الكورى، "كويكا" بالقاهرة إلى جامعة أسوان وذلك لبحث سبل التعاون المثمر بين الطرفين والعمل على دعم العلاقات الثقافية والتعليمية بين الجانبين وجاء الدعم متمثلا فى مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بقسم اللغة الكورية بكلية الالسن وذلك لإدراك الجانبين لأهمية اللغة الكورية التى تعد من اقوى الروابط بين الشعوب.

وأضاف، أن قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان الذى يلعب دورا كبيرا فى توطيد العلاقات المتعددة بين مصر وكوريا وتبادل الثقافات والخبرات بين البلدين والعمل على تنمية مهارات الطلاب المختلفة فى مجال الترجمة والانشطة الفنية الاخرى بالتعاون بين جامعة أسوان والجامعات الكورية.

ورحب الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان Ho YEON KEUM المدير الإقليمى لمكتب وكالة التعاون الكورى بالقاهرة وذلك بحضور الدكتور حازم عبداللاه الجمل عميد كلية الألسن ومسئول التعاون الدولى بجامعة أسوان.

كما عبر Ho YEON KEUM عن سعادته بهذه الزيارة وحسن الاستقبال من الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان وعميد كلية الألسن والعمل على تعزيز اواصل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأوضح الدكتور حازم الجمل عميد كلية الالسن ومسؤل التعاون الدولى بالجامعة أن وكالة التعاون الكورى ستقدم الدعم لقسم اللغة الكورية وذلك من خلال إرسال متطوعين كوريين جدد وعددهم 4، وذلك فى الأول من شهر ديسمبر القادم للعام الجامعى 2022 ويستمرون بالتدريس بالقسم لمدة عامين ونصف وهذا سيكون له الأثر الطيب فى اتقان اللغة الكورية بشكل متميز لطلاب قسم اللغة الكورية كلية الالسن جامعة أسوان.