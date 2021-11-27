وبحسب الفضائية اليمنية، أشاد وزير الدفاع الفريق المقدشى بالتلاحم المتين بين الجيش والمجتمع وأبناء القبائل الذين يقفون بجانب جيشهم ومقاومتهم ويعيشون بأمان واطمئنان فى مناطقهم.

من جانبه أشاد، وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بوعى أبناء رغوان وصمودهم وتلاحمهم فى وجه الحوثيين.