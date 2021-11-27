وزير الخارجية التونسى يؤكد على أهمية التعاون الثنائى بين بلاده والفلبين

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أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، أهمية استكشاف فرص التعاون الثنائي بين بلاده والفلبين والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في البلدين لاسيما في مجالات التجارة والسياحة والثقافة.



كما شدد على أهمية تكثيف الاتصالات بين مسئولى البلدين وبرمجة لقاءات واجتماعات عن بعد بين الهياكل التونسية والفلبينية المعنية لتوسيع مجالات التعاون وإثرائها.



جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية - خلال لقاء الجرندى بجوان دايانج الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده كقائم بأعمال مقيم بسفارة الفلبين بتونس مع الإقامة بطرابلس.



وأعرب الجرندي عن تمنياته للدبلوماسي الفلبيني بالتوفيق في عمله مؤكدا استعداد الوزارة لتوفير كافة الظروف التي تمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه.



من جانبه، أشاد جوان بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الفلبين بتونس مؤكدا حرص سلطات بلاده على تطويرها في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.



كما أعرب عن استعداده للمساهمة في دفع التعاون بين البلدين، معبرا عن اعتزازه بتعيينه ممثلا لجمهورية الفلبين في تونس.



وتبادل الجانبان وجهات النظر بخصوص بعض الشئون الدولية والإقليمية لاسيما تطورات الوضع في ليبيا.