وزيرة التضامن تطلق غدا الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة

كتب مدحت وهبة

تطلق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدا الأحد الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة- تأهيل "ضمن المبادرات المجتمعية التى تسعى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وبناء قدراتهم الرقمية لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك فى إطار تعزيز الجهود الخاصة بتمكين ودمج كافة الأشخاص ذوى الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويأتى الحدث تزامنا مع احتفالات اليوم العالمى للإعاقة خلال شهر ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن قانون حقوق ذوى الإعاقة، يلزم فى المادة 5 منه، بأن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعد له ملفًا صحيًا، بناءً على تشخيص طبى معتمد.

ووفقا للمادة، يُعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تطور فى حالة إعاقته يقتضى إدراجها.

ويكون للشخص ذى الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى الحق فى الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.