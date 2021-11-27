هيئة الرعاية الصحية: الحوكمة الإكلينيكية ركيزة أساسية لخدمات صحية آمنة

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، أفق جديد للرعاية الصحية في مصر والخدمات الصحية الحكومية، باعتبار هيئة الرعاية الصحية ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك خلال جلسة إعلان هيئة الرعاية الصحية اليوم نتائج تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، وذلك ضمن فاعليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمنعقد هذا العام تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر) 2021، على مدار يومين 2021/11/27،26 بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن تطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تضمن أن الخدمات الصحية المقدمة بتلك المنشآت هي خدمات صحية آمنة وذات جودة عالمية، كما تضمن حق المريض في الرعاية الطبية وفقًا لبروتوكولات ومناهج علاجية مطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأضاف، أن محاور تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية ترتكز على 10 محاور رئيسية، وهي (الإطار المؤسسي، سلامة المرضى وجودة الخدمات، إدارة الأحداث السلبية، المراجعة الإكلينيكية، الإبلاغ ونظم المعلومات، ثقافة عدم اللوم، تحديد المؤهلات والصلاحيات، أدلة العمل والبروتوكولات الإكلينيكية، البحوث التطبيقية، المشاركة والتواصل مع العملاء).

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، أن ما تم تطبيقه في منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات سالفة الذكر، شملت (وضع محاور وخطة العمل وفريق الحوكمة برئاسة الهيئة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وخبراء الحوكمة الإكلينيكية وكبرى الجامعات المصرية، شرح المنظومة لفريق الحوكمة بثلاث مستشفيات تابعة للهيئة ببورسعيد، إجراء تقييم للمستشفيات الثلاث على شبكة المعلومات، إجراء مناقشات دورية ببورسعيد لمراجعة وشرح نتائج الاستبيان الخاص بتقييم تطبيق عناصر الحوكمة بالمنشآت الطبية، إضافة إلى شرح المنظومة لفريق الحوكمة بباقي مستشفيات بورسعيد، وكذلك إجراء تقييم لباقي مستشفيات بورسعيد على شبكة المعلومات، إلى جانب إجراء برنامج تعريفي لفرق الحوكمة بجميع مستشفيات بورسعيد، وتنفيذ جميع الخطوات السابقة بجميع المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، تقديم مقترح للهيكل التنظيمي بجميع المستويات)، بهدف إنشاء نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تضمن سلامة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأكد السبكي، التزام هيئة الرعاية الصحية بتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أن استراتيجية هيئة الرعاية الصحية ترتكز على الجودة، ومنها اعتماد 15 منشآة صحية وحصولهم على درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، ومؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بأعلى معايير الجودة العالمية، حيث تم تأسيس هذه المنظومة ولأول مرة بمصر على الفصل بين تقديم الخدمات الصحية وتمويلها ومراقبة أدائها لضمان جودة الخدمة.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن الخطوات المستقبلية لإنشاء نظام متكامل الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة هي خطوات متوازية لضمان خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية للمريض، وتشمل (وضع الهيكل المؤسسي للمنظومة بجميع المستويات، برامج تدريبية ودبلومات دراسية على الحوكمة الإكلينيكية بالمستشفيات، تطبيق محاور سلامة المرضى وإدارة الأحداث السلبية بالمحافظات تباعًا، وضع أدلة للعمل وبروتوكولات الحوكمة مركزيًا وبالمحافظات تباعًا، وضع نظام المؤهلات والصلاحيات مركزيًا وبالمحافظات تباعًا، تطبيق نشر ثقافة عدم اللوم سياسة الإبلاغ مركزيًا وبالمحافظات تباعًا، تطوير نظم المعلومات لدعم محاور الحوكمة الإكلينيكية، وضع وتطبيق نظام المراجعة الإكلينيكية، تطبيق آليات المشاركة والتواصل مع العملاء، تطبيق منظومة البحوث التطبيقية للحوكمة الإكلينيكية)، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمرضى بأعلى معايير الجودة العالمية وفقًا لتحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر.

وتابع الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية، أن الحوكمة الإكلينيكية هي مجموعة من الأطر والمسئوليات والضوابط والعلاقات التي تنظم عمل الهيئة، كما تنظم العلاقة مع المسئولين التنفيذيين بالهيئة ومقدمي الخدمات الصحية والمرضى والمنتفعين لضمان خدمات آمنة ذات جودة عالمية وتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية، بما يساهم في الوصول لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.

وأضاف الدكتور مجدي بكر، أن تطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة، كما يضمن مطابقتها باستمرار لأحدث معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى جهد هيئة الرعاية الصحية والعمل الجاد على تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وخبراء الحوكمة الإكلينيكية وكبرى الجامعات المصرية وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبية في جامعة الإسكندرية، لضمان تطبيق أحدث نظم الحوكمة الإكلينيكية وضمان تقديم أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية.