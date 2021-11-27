هولندا ترصد 61 مصاباً بكورونا على متن رحلتين من جنوب إفريقيا

وكالات

ذكرت السلطات الصحية في هولندا أنها رصدت 61 مصاباً بفيروس كورونا بين مسافرين وصلوا إلى أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب إفريقيا الجمعة.

مشيرة إلى أنها بدأت السبت إجراء المزيد من الفحوصات لمعرفة إن كان من بينهم مصابون بالسلالة "أوميكرون" التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة.

ووصل قرابة 600 مسافر إلى مطار سخيبول في أمستردام على متن رحلتين الجمعة، ثم خضغوا لفحوصات على مدى ساعات بسبب مخاوف متعلقة بسلالة الفيروس الجديدة، وفق ما نشرت رويترز.

وأوقفت الحكومة الهولندية جميع رحلات الطيران من جنوب القارة الإفريقية، وقرر وزير الصحة هوجو دي يونج إخضاع المسافرين الذين كانوا في الطريق بالفعل إلى هولندا لفحوصات وحجر صحي عند الوصول.