"هندسة الإسكندرية" تفوز بالمراكز الأولى فى بطولة الجامعة للجودو

فازت كلية الهندسة جامعة الإسكندرية فى بطولة الجامعة للجودو بالمراكز الأولى طلاب على مستوى كليات الجامعة فى الأوزان المختلفة منها أول ميزان 90 ك، اول ميزان 81 ك، أول ميزان 73 ك، ثانى ميزان 81 ك، ثالث ميزان 73 ك، كما فاز فريق الجودو لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية طالبات بالمركز الثانى ميزان 63 ك.

وكانت قد انطلقت فاعليات بطولة جامعة الإسكندرية للجودو طلبة وطالبات مجموعة أولى وزن مفتوح، المقامة باستاد جامعة الإسكندرية، وشارك فى البطولة طلاب النشاط الرياضى بكليات جامعة الإسكندرية للفوز باللقب، ثم التأهيل للبطولات على مستوى الجامعات المصرية.

كانت قد انطلقت الأنشطة الرياضية بجامعة الإسكندرية بعدد من الفاعليات الرياضية والمباريات للتنافس بالإضافة إلى تأهيل الفرق الرياضية للمشاركة فى بطولات الجامعات المقرر انعقادها خلال الفترة القادمة.

وكان قد فاز فريق كرة القدم لكلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية بالمركز الأول على مستوى كليات جامعة الإسكندرية وذلك فى بطولة الجامعة.

وقدمت الدكتورة مها أمين عميد كلية التربية الرياضية بنات التهنئة للطالبات على فوزهم فى البطولة متمنية تصعيد الفريق على مستوى الجامعات والاستعداد للمنافسة القادمة.