نيابة شبين القناطر تصرح بدفن جثماني عروسين لقى مصرعهما في الصباحية بسبب الغاز

القليوبية إبراهيم سالم

صرحت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار أشرف الشباسى مدير النيابة، بدفن جثمان عروسين لقيا مصرعهما إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، بعد ساعات من حفل زفافهما، وخلال استحمامهما يوم الصباحية، بقرية أبو المعاطي دائرة مركز شرطة شبين القناطر، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية للجثامين، وتسليمها لذويها للدفن.

وكان قد لقى عريس وعروسة، مصرعهما ليلة زفافهما، بقرية أبو المعاطى دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما، بعد حفل زفافهما، حيث أكتشفت الأسرة ذلك أثناء قيامهما بالاطمئنان عليهما فى الصباحية، وجرى نقلهما لمستشفى الشاملة، إلا أنه تبين وفاتهما فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الشاملة بشبين القناطر، باستقبال جثتى عريس وعروسة لقيا مصرعهما لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث بالمركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص "إبراهيم س ع"، 22 سنة، عامل، وزوجته "رقية ع م"، 19 سنة، ربة منزل، ومقيمان قرية أبو المعاطى دائرة المركز، متوفيان على إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، المتسرب من سخان المياه، أثناء استحمامهما بحمام الشقة فى يوم الصباحية لليلة الزفاف.

وبسؤال أهلية المتوفيين والد المتوفى، ووالدة المتوفية، مقيمان ذات الناحية، اقروا أنه أثناء قيام الأسرة بالإطمئنان على المتوفيان فى يوم الصباحية، وبالطرق على الباب لم يستجيبا، فقاموا بكسر باب الشقة والدخول إليها، واكتشافهم وفاة المجنى عليهما داخل دورة المياه حال قيامهما بالاستحمام، وحدث تسرب لغاز السخان وقيامهما باستنشاق الغاز ما أدى إلى وفاتهما.

وجرى نقل الجثتين لمستشفى الشاملة بشبين القناطر، إلى أنه تم التأكد من وفاتهما على الفور، وتحرر المحضر رقم 10407 لسنة 2021 إدراى مركز شرطة شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق، وامرت بتشريح جثتى المتوفيين والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.