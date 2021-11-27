نيابة المحلة تستمع لأقوال نجار موبيليا وابنة شقيقه ضحايا البلطجة

الغربية مصطفى عادل

بدأت نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، فى سماع أقوال نجار موبيليا مقيم قرية بلقينا مركز المحلة، وابنة شقيقه، فى واقعة تعرضهم للبلطجة والتحرش اللفظي، بعد تحرش سائق توك توك بالفتاة، وعندما تدخل عمها قام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بأسلحة بيضاء، وإصابته بـ 65غرزة وتمزيق ملابس الفتاة.

كان المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، قد أمر بفتح تحقيقات فى الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين، وتمكن ضباط المباحث من ضبط متهمين اثنين ويكثف ضباط المباحث جهودهم لضبط 3آخرين بينهم سيدة.

كان المجني عليه ويدعي عبد الله السعيد عطية قد قال لـ"اليوم السابع"، إن الواقعة بدأت عندما كانت ابنة شقيقه في طريقها للدرس وفوجئت بالمتهم الرئيسي وهو شاب في العقد الثاني من العمر يتحرش بها لفظيا والتعدي.

وأضاف أن المتهم استدعي خالته، وانتظرا الفتاة فور خروجها من الدرس، وقام بالإمساك بها، وقام هو وخالته بالتعدي عليها بالضرب وتمزيق ملابسها وإظهار أجزاء من جسدها للمارة.

وأشار إلى أن شقيقه توجه لوالد المتهم لمعاتبته، ولكنه لم يستحب وادعى بأن نجله لم يفعل شيئا، مبينا أن المتهم واصل في استفزاز الأسرة وحضر أمام المنزل، وشاهده ابن أخي "شقيق الفتاة"، فحدث اشتباك بالأيدي بينهما، وأثناء جلوسي أمام المنزل فوجئت بوالد المتهم مصطحبا المتهم وأقاربهم حاملين أسلحة بيضاء وشوم وانهالوا عليا بالضرب ولم يتركوني إلا غارقاً في دمائي.

وناشد المجني عليه الأجهزة الأمنية، بسرعة إلقاء القبض على المتهمين لينالوا عقابهم جراء ما ارتكبوه.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مركز شرطة المحلة، بتحرير المجني عليه بلاغاً بتعرضه للضرب على يد بلطجية بالقرية حاملين أسلحة بيضاء وشوم، وفر المتهمين هاربين.