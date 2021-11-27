اليوم السابع
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نزلت سوق الجمال.. الأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.. بلبيس والزقازيق ملوك المهنة

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:53 م
نزلت سوق الجمال.. الأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.. بلبيس والزقازيق ملوك المهنة
الشرقية - فتحية الديب

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من سوق الجمال بمحافظة الشرقية، والذي يعد واحدا من أشهر الأسواق على مستوى المحافظات، ويضم عددا كبيرا من ملوك المهنة في مراكز بلبيس والقرين والزقازيق، حيث تم رصد أسعار الجمال بقبائلها وأنواعها المختلفة.



وقال يونس أبو قطب أحد التجار لـ"اليوم السابع"، إن سوق الجمال بالشرقية يعد ملتقى يستقطب جميع تجار الجمال من مختلف المحافظات، حيث يأتيه تجار من القاهرة، والمنوفية، والبحيرة، وغيرهما، مضيفا أن أسعار الجمال تبدأ من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيها مصريا.

واستطرد أن أفضل أنواع الجمال، هي الجمال "البلدي" و"الرشيدي"، حيث يعدان أجود قبائل الجمال، حيث يتمتعان بمواصفات مميزة ترفع من مستواهما وقيمتهما بين قبائل الجمال الأخرى.

وقال محمود أبو العلا أحد أهم تجار الجمال بمركز بلبيس، إن مركز بلبيس يعرف بتفضيله اللحم الجملي عن أي نوع لحم آخر لكونه صحي وخالي من الكلسترول والأمراض، مشيرا إلى أن أسعار لحم الجمال يبدأ من 90 إلى 100 جنيه.

وأوضح أن الجمال تأتي لسوق الجمال بالشرقية من دولة السودان، وشلاتين، وصعيد مصر، مؤكدا أن سوق بلبيس يعد أكبر سوق للجمال في محافظة الشرقية لاحتوائه على عدد كبير من تجار الجمال بقبائلها المختلفة.

الجمال
الجمال

 

الجمالم بالسوق
الجمالم بالسوق

 

جانب من سوق الجمال بمحافظة الشرقية
جانب من سوق الجمال بمحافظة الشرقية

 

جانب من سوق الجمال
جانب من سوق الجمال

 

جمال
جمال

 

سوق الجمال بمحافظة الشرقية
سوق الجمال بمحافظة الشرقية

 

سوق الجمال
سوق الجمال

 

سوق جمال الشرقية
سوق جمال الشرقية

 


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