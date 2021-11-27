مياه القناة تنتهى من إصلاح خطوط مياه الشرب بالإسماعيلية والسويس.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، من انتهاء فرق الصيانة الفنية والشبكات بالشركة من إصلاح خطوط مياه الشرب بأقطار مختلفة على مستوى محافظات القناة.

ففى منطقة الإسماعيلية انتهت فرق الصيانة الفنية من الأعمال الخاصة بإصلاح الكسر بخط 6 بوصة بمنطقة كوبرى سيناء بعين غصين والمغذى لمناطق عزبة فوزى وابو بلح وكوبرى سيناء، كما تم الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه 4 بوصة بعزبة عفو تحت إشراف المهندس عادل العمدة، مدير منطقة الإسماعيلية، وتم عودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة ضخ المياه مرة أخري إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وفى منطقة فايد تم الانتهاء من إصلاح خط طرد بوستر الهواشمة قطر 8 بوصة بقرية سرابيوم بمعرفة فريق الصيانة الفنية والشبكات بالمنطقة بإشراف المهندس أحمد على رئيس المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.



كما انتهت فرق الصيانة الفنية بمنطقة القنطرة شرق وباشراف اللواء محمد بهاء، مدير المنطقة من أعمال الإصلاح لخط 6 بوصة بشارع القومية العربية بمنطقة القنطرة شرق، كما انتهت فرق الصيانة الفنية بمنطقة القنطرة غرب من إصلاح خط المياه 6 بوصة بشارع جمال عبد الناصر والمغذى للمنطقة بالكامل بإشراف المهندس محمد ماضى، رئيس المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفى قطاع السويس انتهت فرق الصيانة الفنية من إصلاح خط المياه 6 بوصة بقرية عامر بحى الجناين والمغذى لقرية عامر ، وكذا الانتهاء من اصلاح كسر 400 مم بقرية عامر والمغذى لقرية عامر وقرية العمدة ومنطقة النفق وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشاد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه القناة، بجهود فرق الصيانة فى جميع المناطق للجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح فى وقت قياسي وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأكد "عصمت"، أن شركة محافظات القناة تعمل من خطة شاملة لإحلال وتجديد كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهالكة، هذا بالإضافة إلى خطة الطوارىء الشاملة بمحافظات القناة، فى اطار السعى الدائم للشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة، مشيرًا إلى أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن ، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.









إصلاح خطوط مياه الشرب بالإسماعيلية والسويس



إصلاح خطوط مياه الشرب



جانب من الإصلاح







