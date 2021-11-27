موسكو ترفض ادعاءات واشنطن حول غزو روسي لأوكرانيا

أ ش أ

انتقدت روسيا، اليوم السبت، مزاعم الولايات المتحدة بشأن تخطيط موسكو لغزو أوكرانيا.

وأكد رئيس الاستخبارات الروسية سيرجي ناريشكين، وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن هذه المزاعم ما هي إلا محاولة من واشنطن لإعادة إشعال الحرب مجددًا في دونباس.

وقال ناريشكين إن الهدف من هذه الادعاءات الأمريكية هو دفع السلطات في كييف إلى إعادة إشعال الصراع في شرق أوكرانيا.

وأضاف ناريشكين "يجب أن أُطمئن الجميع: لن يحدث شيء من ذلك. مزاعم الغزو ليست سوى دعاية مغرضة من صناعة وزارة الخارجية الأمريكية".