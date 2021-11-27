اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 03:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو ترفض ادعاءات واشنطن حول غزو روسي لأوكرانيا

السبت، 27 نوفمبر 2021 01:50 م
موسكو ترفض ادعاءات واشنطن حول غزو روسي لأوكرانيا بوتين وبايدن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتقدت روسيا، اليوم السبت، مزاعم الولايات المتحدة بشأن تخطيط موسكو لغزو أوكرانيا.
 
وأكد رئيس الاستخبارات الروسية سيرجي ناريشكين، وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن هذه المزاعم ما هي إلا محاولة من واشنطن لإعادة إشعال الحرب مجددًا في دونباس.
 
وقال ناريشكين إن الهدف من هذه الادعاءات الأمريكية هو دفع السلطات في كييف إلى إعادة إشعال الصراع في شرق أوكرانيا.
 
وأضاف ناريشكين "يجب أن أُطمئن الجميع: لن يحدث شيء من ذلك. مزاعم الغزو ليست سوى دعاية مغرضة من صناعة وزارة الخارجية الأمريكية".

موسكو

غزو روسي لأوكرانيا

واشنطن

أوكرانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة