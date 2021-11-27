منظمة التجارة العالمية تؤجل المؤتمر الوزاري الـ12 بسبب متحور "أوميكرون"

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وافق المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، على تأجيل المؤتمر الوزاري الـ12، الذي كان من المقرر أن يبدأ في 30 نوفمبر ويستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، بعد ظهور المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، وهو الأمر الذي دفع العديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر كان من شأنها أن تمنع العديد من الوزراء من الوصول إلى جنيف التي تستضيف المؤتمر.



وذكر الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية، أن قيود السفر ومتطلبات الحجر الصحي في سويسرا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، قادت رئيس المجلس العام "داكيو كاستيلو" للدعوة إلى اجتماع طارئ لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية لإبلاغهم بالوضع.



وقال كاستيلو "بالنظر إلى هذه التطورات المؤسفة وحالة عدم اليقين التي تسببها هذه التطورات، لا نرى بديلا سوى اقتراح تأجيل المؤتمر الوزاري وإعادة عقده في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف بذلك".



من جانبها، قالت المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا، إن قيود السفر تعني أن العديد من الوزراء وكبار المندوبين لم يكن بإمكانهم المشاركة في مفاوضات وجها لوجه في المؤتمر، مشيرة إلى أن هذا سيجعل المشاركة على قدم المساواة مستحيلة.



وأضافت "أن أولويتي ، كمدير عام ، هي صحة وسلامة جميع المشاركين في المؤتمر الوزاري الـ 12 ، من الوزراء والمندوبين والمجتمع المدني".. مؤكدة أن التأجيل سيكون أيضا في إطار الحفاظ على التزام منظمة التجارة العالمية باللوائح السويسرية.



وأجمع أعضاء منظمة التجارة العالمية على دعم توصيات المدير العام ورئيس المجلس العام، مع التعهد بمواصلة العمل لتضييق الخلافات حول الموضوعات الرئيسية مثل استجابة منظمة التجارة العالمية للوباء.



يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي أجبر فيها وباء فيروس "كورونا" منظمة التجارة العالمية على تأجيل مؤتمرها الوزاري الـ12، حيث كان من المقرر عقد الاجتماع في الأصل في شهر يونيو عام 2020 في نور سلطان عاصمة كازاخستان.