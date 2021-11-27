منتخب مصر يطير إلى قطر للمشاركة فى كأس العرب.. صور

كتبت رحاب نبيل

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، بعثة منتخب مصر الأول في طريقها إلى قطر، استعدادًا للمشاركة فى بطولة كأس العرب فى الدوحة فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، ويستهل منتخب الفراعنة مشواره فى بطولة كأس العرب يوم 1 بالشهر القادم بمواجهة لبنان .

وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات بعثة المنتخب بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، عبر مبني الركاب رقم 3 ، وغادرت علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران متجهة إلي قطر، مع الحرص علي إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وتتكون بطولة كأس العرب من 4 مجموعات، وتضم المجموعة الأولى منتخبات: قطر، العراق، عمان، البحرين ، وفيما تضم المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.

المجموعة الثالثة منتخبات: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات: مصر، الجزائر، لبنان، السودان.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع لبنان فى أول مواجهات الفراعنة فى البطولة، الأربعاء 1 ديسمبر عند الثالثة عصرا بتوقيت مصر ولبنان باستاد الثمامة، وتقام ثانى مواجهات الفراعنة مع منتخب السودان السبت 4 ديسمبر السادسة مساء على أرض ملعب استاد راس أبو عبود

ويختتم منتخب الفراعنة مبارياته بمواجهة منتخب الجزائر الثلاثاء 7 ديسمبر التاسعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب استاد الجنوب.