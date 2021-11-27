مقتل شاب فى مشاجرة مع آخرين بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالصدر، على أثر قيام 3 أشخاص بالتعدى عليه خلال مشاجرة نشبت بينهم بقرية أولاد موسى مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى أبو كبير المركزى، يفيد وصول" محمد م أ " 20 عاما حاصل على دبلوم ثانوى تجارى، ومقيم عزبة تابعة لقرية أولاد موسى دائرة مركز أبوكبير، مصابا بجرح نافذ من الناحية اليسرى بالصدر،وتوفى متأثرا بإصابته.

وتبين من تحقيقات ضباط المباحث بمركز أبوكبير، نشوب مشاجرة بقرية أولاد موسى بين طرف أول " عبد الرحمن م ع" 21 عاما سباك، و" عبد الرحمن أ م " 19 عاما و" صلاح س ع " 20 عاما، وطرف ثانى " محمد ع إ" 55 عاما موظف بمجلس مدينة أبوكبير، و" محمد م أ " المجنى عليه، بسبب خلافات بينهم، وتعدى الطرف الأول على الثانى، مما أسفر عن وفاة المجني عليه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 27220 جنح مركز ابوكبير لسنة 2021.



تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفىى، والقبض على طرفى المشاجرة وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن، عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.