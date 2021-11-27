مفتى الجمهورية: الحفاظ على الآثار أمر ضرورى ومشاهدتها مشروع ولا يحرِّمه الدين

كتب محمد تهامى زكى

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن مشاهدة الآثار أمر مشروع ولا يوجد ما يحرمه الدين، مشددا على أن الحفاظ على الآثار التى تعود إلى حضارات الأمم السابقة هو أمر ضرورى.

وقال مفتى الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: "الحفاظ على الآثار التى تعود إلى حضارات الأمم السابقة أمر ضرورى.. ومشاهدتها أمر مشروع ولا يحرِّمه الدين"



مفتى الجمهورية

وكان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أكد أن الآثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم السابقة التى ملأت جنبات الأرض علمًا وصناعة وعمرانًا، وقد لجئوا إلى تسجيل تاريخهم اجتماعيًّا وسياسيًّا وحربيًّا نقوشًا ورسومًا ونحتًا على الحجارة، وكانت دراسة تاريخ أولئك السابقين والتعرف على ما وصلوا إليه من علوم وفنون أمرًا يدفع الإنسانية إلى المزيد من التقدم العلمى والحضارى النافع.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا أن القرآن الكريم فى كثير من آياته قد لفت نظر الناس إلى السير فى الأرض ودراسة آثار الأمم السابقة والاعتبار والانتفاع بتلك الآثار، وكانت الدراسة الجادة لهذا التاريخ لا تكتمل إلا بالاحتفاظ بآثارهم وجمعها واستقرائها؛ إذ منها تعرف لغتهم وعاداتهم ومعارفهم فى الطب والحرب والزراعة والتجارة والصناعة، وما قصة حجر رشيد ببعيد حيث كان العثور عليه وفك رموزه وطلاسمه فاتحة التعرف علميًّا على التاريخ القديم لمصر.