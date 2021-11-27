اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 01:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مطران شبرا الخيمة يترأس القداس الإلهى ويعلن سيامة 3 كهنة لكنائس الإيبارشية

السبت، 27 نوفمبر 2021 01:19 م
مطران شبرا الخيمة يترأس القداس الإلهى ويعلن سيامة 3 كهنة لكنائس الإيبارشية الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس نيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مارجرجس "مقر المطرانية"، صباح اليوم، وخلاله تمم نيافته طقس سيامة ثلاثة من الشمامسة في درجة القسيسية، كما قام بسيامة ثلاثة قسوس على ثلاثة من كنائس الإيبارشية.

أوضحت إيبارشية شبرا الخيمة، فى بيان لها، أنه جاء سيامة ثلاثة قسوس على ثلاثة من كنائس الإيبارشية، وهم الشماس عاطف كرم كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء، بيجام، باسم القس أخنوخ، والشماس إيهاب عطا كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة غبريال، بيجام، باسم القس يونان، والشماس كيرلس ماجد على كنيسة القديس مارمرقس الرسول، المنشية، باسم القس زكريا.

وشارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والشعب، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وكانت مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس أعلنت عن ترتيبات جديدة بخصوص مشاركة شعبها في الصلوات الطقسية والخدمات الرعوية، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المطرانية في بيانٍ لها، إلى أن لجنة إدارة الأزمات التابعة للمطرانية اجتمعت أمس الخميس، لدراسة الوضع الراهن لفيروس كورونا وانتهت إلى عدد من القرارات بإجماع الآراء، كان من أهمها العودة إلى نظام الحجز المسبق بالنسبة لمشاركة الشعب في القداسات، وبنسبة 50 % من سعة كل كنيسة، على ألا تزيد عظة القداس عن 15 دقيقة، إلى جانب السماح بمشاركة 40 فردًا فقط في صلوات الإكليل والجناز، وتناول المرضى في منازلهم، وصلاة القنديل.

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها
الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها

 

جانب من الاحتفال بسيامة كهنة جدد
جانب من الاحتفال بسيامة كهنة جدد

 

جانب من صلاة القداس
جانب من صلاة القداس

 

سيامة كهنة جدد
سيامة كهنة جدد

 

مطران شبرا الخيمة وتوابعها
مطران شبرا الخيمة وتوابعها

 


اخبار القليوبية

مطرانية شبرا الخيمة

إيبيارشية شبرا الخيمة

القداس الالهى

صلاة اقداس الالهى

سيامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مطران شبرا الخيمة يكشف تفاصيل التجهيز للمولد السنوى لدير مارجرجس

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 03:00 ص

مطران شبرا الخيمة يترأس قداس الأربعين لمطران شبين القناطر بالكاتدرائية المرقسية

الخميس، 07 أكتوبر 2021 02:14 م

قرارات جديدة من مطرانية شبرا الخيمة بخصوص خدمات كنائسها لمواجهة كورونا

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 03:27 ص

مطران شبرا الخيمة وتوابعها يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 07:42 م

مطران شبرا الخيمة يترأس القداس الإلهى بكنيسة العذراء ويرسم 79 شماسا.. صور

الأحد، 18 أبريل 2021 02:28 م

مطران شبرا الخيمة وتوابعها يترأس القداس الإلهى بكنيسة البطل الرومانى والسامرية

الأحد، 04 أبريل 2021 12:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة