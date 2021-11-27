مطران شبرا الخيمة يترأس القداس الإلهى ويعلن سيامة 3 كهنة لكنائس الإيبارشية

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس نيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مارجرجس "مقر المطرانية"، صباح اليوم، وخلاله تمم نيافته طقس سيامة ثلاثة من الشمامسة في درجة القسيسية، كما قام بسيامة ثلاثة قسوس على ثلاثة من كنائس الإيبارشية.

أوضحت إيبارشية شبرا الخيمة، فى بيان لها، أنه جاء سيامة ثلاثة قسوس على ثلاثة من كنائس الإيبارشية، وهم الشماس عاطف كرم كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء، بيجام، باسم القس أخنوخ، والشماس إيهاب عطا كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة غبريال، بيجام، باسم القس يونان، والشماس كيرلس ماجد على كنيسة القديس مارمرقس الرسول، المنشية، باسم القس زكريا.

وشارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والشعب، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وكانت مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس أعلنت عن ترتيبات جديدة بخصوص مشاركة شعبها في الصلوات الطقسية والخدمات الرعوية، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المطرانية في بيانٍ لها، إلى أن لجنة إدارة الأزمات التابعة للمطرانية اجتمعت أمس الخميس، لدراسة الوضع الراهن لفيروس كورونا وانتهت إلى عدد من القرارات بإجماع الآراء، كان من أهمها العودة إلى نظام الحجز المسبق بالنسبة لمشاركة الشعب في القداسات، وبنسبة 50 % من سعة كل كنيسة، على ألا تزيد عظة القداس عن 15 دقيقة، إلى جانب السماح بمشاركة 40 فردًا فقط في صلوات الإكليل والجناز، وتناول المرضى في منازلهم، وصلاة القنديل.



الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها



جانب من الاحتفال بسيامة كهنة جدد



جانب من صلاة القداس



سيامة كهنة جدد