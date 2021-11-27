اليوم السابع
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مطار القاهرة يستقبل شحنة لقاح "فايزر" لمكافحة كورونا.. صور

السبت، 27 نوفمبر 2021 10:00 م
مطار القاهرة يستقبل شحنة لقاح "فايزر" لمكافحة كورونا.. صور مطار القاهرة يستقبل شحنة لقاح "فايزر" لمكافحة كورونا
كتبت رحاب نبيل

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‏استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، شحنة لقاح "فايزر" لمكافحة فيروس كورونا، وذلك في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس وتطعيم المصريين بمختلف اللقاحات المتداولة، وقامت سلطات المطار باستقبال الشحنة وتفريغها وإنهاء إجراءات وصولها.
 
‏قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة الدولي، وصلت الشحنة من لوكسمبرج علي الطائرة القطرية، وتحتوى على 22 طنا من لقاح "فايزر" لمكافحة كورونا، وقامت فرق العلاقات العامة تحت اشراف الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة في المطار، بمتابعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الشحنة وتسليمها إلى وزارة الصحة وذلك علي موقع 39 داخل ارض المهبط بالمطار،
 
وتخضع الشحنات للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية، واستطاعت مصر في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
 
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وصول لقاح فايزر

 


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