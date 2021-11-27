مصرف لبنان: سعر صرف الدولار على منصة صيرفة واقعى وتطبيقات سعر السوق مشبوهة

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أكد مصرف لبنان المركزى أن الأسعار الواقعية لسعر الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية هي تلك المعلنة يوميًا من مصرف لبنان بناءً على التداول الجارى فى السوق والمسجل على منصة صيرفة الرسمية، معتبرًا أن التطبيقات التى تعلن عن الأسعار دون الإشارة لحجم العمليات هي تطبيقات مشبوهة وغير قانونية.

وشدد مصرف لبنان - في بيان له - على أن المنصة الرسمية هي الوحيدة التي تعلن عن أسعار وحجم العمليات التي أدت إلى هذه الأسعار، مؤكدًا أن التطبيقات الأخرى تقود الأسواق الرسمية ولا تعبّر عن واقع السوق وحجمه الحقيقي، معتبرًا أنها تحرك أسعارها ليلاً نهارًا وفي كل أيام الأسبوع وخلال العطل وبشكل آني، وكأن سوق الصرف أصبح بورصة - على حد ما ورد بالبيان.

واعتبر المصرف أن التطبيقات غير الرسمية وراءها مصالح منها سياسية ومنها تجارية، مشيرًا إلى أن السلطات القضائية والأمنية سعت إلى ضبط هذه التطبيقات بناءً على طلب الحكومة اللبنانية.

وأوضح أن المصرف طلب شركات الانترنت العالمية بإلغاء التطبيقات غير الرسمية عن شبكتها لكون الكثير منها موجود خارج لبنان، مشيرًا إلى أنه سيتابع هذا الأمر في الخارج وسيحمل المسوؤلية لشركات البحث والتواصل الاجتماعي مثل جوجل وفيسبوك وغيرها لما لهذه التطبيقات من ضرر على لبنان، ويطالبها بنشر السعر الرسمي وسعر منصة صيرفة فقط.

وأضاف أنه سيكون لمصرف لبنان مبادرات تهدف إلى تطوير أنظمة الدفع بما يؤدي إلى العودة إلى الدفع الالكتروني، مؤكدًا أنه سيتم بحث ذلك في الجلسة القادمة من المجلس المركزي.

جدير بالذكر أن سعر صرف الدولار على المنصة الرسمية سجل حتى مساء أمس 20 ألف ليرة للدولار، فيما تجاوز سعر الصرف على التطبيقات غير الرسمية 25 ألف ليرة للدولار بزيادة 3 آلاف ليرة تقريبًا لكل دولار خلال 3 أيام ليصل السعر إلى مستوى تاريخي لم يشهده سعر الصرف من قبل، علمًا بأن سعر صرف التطبيقات هو المعمول به في حركة البيع والشراء بقطاع كبير من الأسواق والخدمات.