مصرع 19 شخصا فى حادث اصطدام حافلة بمنزل فى المكسيك

كتب محمد جمال

لقى 19 شخصا مصرعهم، جراء تحطم حافلة كانت تقل زائرين إلى موقع ديني في وسط المكسيك، وقال مساعد وزير الداخلية في ولاية المكسيك، ريكاردو دى لا كروز، إن الحادث وقع في بلدة خوكيسينخو إلى الجنوب الغربي من مكسيكو سيتي، حيث اصطدمت الحافلة مع منزل، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وكانت الحافلة متوجهة من ولاية ميتشواكان غربى البلاد إلى مدينة تشالما التى يتوجه إليها الروم الكاثوليك فى زيارات دينية منذ عدة قرون.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين أن الحادث أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة حوالى 30 آخرين.

والكثير من المكسيكيين يقومون بزيارات دينية مع اقتراب 12 ديسمبر وهو عيد العذراء فى جوادالوبي.

ولأن أغلب الزائرين إما يسيرون أو يستقلون دراجات على طرق ضيقة أو يستقلون حافلات قديمة، تزداد فرص وقوع مثل هذه الحوادث.

يذكرأن، عثرت السلطات المكسيكية على 10 جثث تسع منها معلقة على جسر فى ولاية زاكاتيكاس وسط البلاد، التى تعتبر مسرحا للصراع بين عصابات المخدرات، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت وكالة السلامة العامة فى ولاية زاكاتيكاس إن "الجثث عثر عليها فى سيوداد كواوتيموك، على بعد حوالى 550 كيلومترا شمال العاصمة مكسيكو".

وأشارت إلى أنه تم العثور على 9 جثث معلقة على الجسر، فيما وجدت الجثة العاشرة ملقاة على الرصيف.

وتتقاتل عصابات Sinaloa و Jalisco New Generation للسيطرة على الولاية التى تعد نقطة عبور رئيسية للمخدرات التى تنتقل شمالا إلى حدود الولايات المتحدة.