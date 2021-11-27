مصرع طفل إثر طلق خرطوش فى أحد الأفراح بقرية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لفظ طفل عمره 6 سنوات مصرعه عقب إصابته بطلق خرطوش فى أحد الأفراح التى أقيمت مساء أمس بقرية سنهوت محافظة الشرقية، حيث قام أحد الأشخاص بإطلاق الخرطوش ابتهاجا بالفرح مما تسبب فى مقتل الطفل.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول " أدم محمود عبد الظاهر" 6 سنوات مقيم سنهوت، جثة هامدة إثر إصابته بطلق خرطوش بالبطن.



وتبين من تحقيقات ضباط المباحث مركز منيا القمح، حدوث وفاة الطفل أثناء قيام " خ م ع " بإطلاق طلقات خرطوش، فى أحد الأفراح بالقرية، مما أودى بحياة الطفل.



تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن، عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.