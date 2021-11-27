اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 02:37 م
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب ملاكى على الطريق الدائرى بالغردقة

السبت، 27 نوفمبر 2021 02:08 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب ملاكى على الطريق الدائرى بالغردقة سيارة اسعاف - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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لقي شخص مصرعه بينما أصيب اثنان آخران، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري الخارجي لمدينة الغردقة، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج، وإيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري الخارجي لمدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف من التمركزات القريبة من الطريق.
 
وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، تم نقلهم لمستشفى الغردقة العام، والجثة لثلاجة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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