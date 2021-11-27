اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 10:01 ص
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بحادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق طنطا كفر الشيخ

السبت، 27 نوفمبر 2021 10:00 ص
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بحادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق طنطا كفر الشيخ حادث تصادم - ارشيفيه
الغربية مصطفى عادل

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لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة تم التحفظ على الجثة بالمشرحة ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة


مدير أمن الغربية

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طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

انقلاب سيارة بطنطا

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