اليوم السابع
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مصرع شخص في انقلاب دراجة نارية أعلى الطريق الإقليمى ببنها

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:27 م
مصرع شخص في انقلاب دراجة نارية أعلى الطريق الإقليمى ببنها انقلاب دراجة نارية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى شخص مصرعه، أثناء عودته من عمله، اختلت بيده عجلة القيادة الخاصة بدراجته النارية، ما أدى إلى انقلابها أعلى الطريق الإقليمى واصطدامها بالحاجز الخرسانى للطريق باتجاه بنها أمام قرية شبلنجة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وتسليم الجثة لذويها.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القلييوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدى بانقلاب دراجة نارية ومتوفى أعلى الطريق الدائرى الإقليمى اتجاه بنها أمام قرية شبلنجة دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، قيادة "محمد ص م"، 31 سنة، مراقب جودة بأحد شركات الصناعات الغذائية بمنطقة كفر سعد بحيرى بشبين القناطر، مقيم دائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده وصطدم بالحاجز الخرسانى للطريق، ما أدى إلى انقلاب الدراجة النارية ووفاته فى الحال إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستدعاء أهلية المتوفى لسؤالهم وتسليمهم الجثمان.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

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مديرية امن القليوبية

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انقلاب دراجة نارية

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