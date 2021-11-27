مستشار منظمة السياحة العالمية يزور كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

نظمت كلية السياحة والفنادق اليوم ندوة السياحة ووباء COVID-19 تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف عميد الكلية، وبإشراف الدكتور محمد عبد الفتاح زهرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق الدكتورة رانيا بهاء رئيس قسم الدراسات السياحية.

واستضافت الكلية خلال الندوة الدكتور سعيد البطوطى مستشار منظمة السياحة العالمية وخبير لجنة السياحة بمقر الأمم المتحدة فى جنيف، وقد قام الدكتور محمد عطيه البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب باستقباله وقام بإهدائه درع كلية السياحة والفنادق .

وخلال زيارته للكلية أبدى إعجابه بمبانى الكلية التراثية، وقام بزيارة مكتبة الكلية وتفقد ما فيها من محتويات ومراجع علمية عربية واجنبية قيمة وقد عرض التبرع بارسال مجموعة من الكتب العلمية فى التخصصات السياحية والأثرية المتعددة بمختلف اللغات لاثراء مكتبة الكلية التابعة لقطاع الدراسات العليا ، ثم التوجه لقسم رعاية الشباب بالكلية وشاهد على الطبيعة حجم الانشطة الفنية والرياضية التى يقوم بممارستها الطلاب تحت اشراف رعاية الشباب وقطاع شؤن الطلاب وابدى اعجابه بكافة الانشطة ومواهب الطلاب المتعددة واثنى على سياسة الكلية فى تشجيع تلك المواهب الطلابية .

ثم قام بزيارة المطعم والمطبخ التعليمى التابع لقسم الدراسات الفندقية بالكلية وشاهد على الطبيعة التدريب العملى للطلاب والمنتجات التى يقدمونها والتى لا تقل عن مستوى المطاعم والفنادق فئة الخمس نجوم واعجب بما وصلوا اليه من مهارات راقية فى فن الطهى والضيافة ، ثم قام بزيارة اعمال الرسومات الجدارية التى يقوم بها طلاب الكلية ببراعة واقتدار فى لوحات فنية تعبر عن الحضارة المصرية وقدم لهم التهنئة على هذه التابلوهات الفنية ، وبعدها توجه لزيارة المتحف التعليمى التابع لقسم الارشاد السياحى .

واستمع لمقدمة من.كريم احمد المدرس بالقسم ومدير المتحف ثم استمع لشرح رائع من الطلاب على النماذج الاثرية التعليمية التى تعبر عن مختلف العصور التاريخية فى الحضارة المصرية باللغة العربية والانجليزية ونال شرح الطلاب استحسان وسعادة كبيرة من ا.د.سعيد البطوطى .

وبعد اختتام الجولة باقسام الكلية توجه سيادته لمدرج الاحتفالات الكبرى لالقاء ندوة علمية بعنوان : السياحة ووباء COVID-19 الموقف الحالي لحركة السياحة العالمية وكيف ندعم التعافي ونسرع من وتيرته ، وقد تحدث خلالها عن ازمة كورونا وتأثيرها على السياحة العالمية وكيفية التعافى منها والعودة للحركة السياحية الكاملة.