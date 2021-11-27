اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 04:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مستشار سابق بالبيت الأبيض: اللقاحات ضد المتحور الجديد ستكون متاحة بحلول 2022

السبت، 27 نوفمبر 2021 04:00 ص
مستشار سابق بالبيت الأبيض: اللقاحات ضد المتحور الجديد ستكون متاحة بحلول 2022 لقاح كورونا
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتبر المستشار السابق فى فريق عمل البيت الأبيض الخاص بمكافحة الجائحة، أندي سلافيت، أن اللقاحات ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا لن تكون متاحة قبل صيف عام 2022.
 
وقال سلافيت، فى تغريدة عبر "تويتر" نشرها مساء أمس الجمعة: "كل من فايزر وموديرنا يعتقد أن تصميم اللقاحات المضادة للنسخة الجديدة سيتطلب 100 يوم، كما يستغرق الإنتاج والمصادقة والتوزيع وقتا، إلا أننا نصبح أكثر فعالية".
 
وأضاف الخبير الصحي: "إذا بدأنا في أوائل ديسمبر، ستكون اللقاحات الجديدة متاحة للعالم برمته بحلول الصيف".
 
كما توقع سلافيت أن تقييم مدى فعالية اللقاحات المستندة إلى الحمض النووي الريبوزي المرسال سيتطلب أسبوعين.
 
ويأتى ذلك على خلفية رصد انتشار متسارع لسلالة "B.1.1.529" الجديدة، التي أثارت مخاوف واسعة في العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول قرار وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.
 
وتم تسجيل أول إصابة بهذه السلالة في بوتسوانا لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها ويبلغ نحو 80 مصابا.
 
وتحمل هذه النسخة ضعف عدد التحورات في السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.
 
وصنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، السلالة الجديدة بأنها "مقلقة" وهي خامس نسخة توضع في هذا التصنيف.

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة