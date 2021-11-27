مسئولة أمريكية تدعم المجتمعات الأردنية المضيفة للاجئين

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تتوجه المسؤولة البارزة بمكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية الأمريكية نانسي إيزو جاكسون، اليوم السبت، إلى عمان عاصمة الأردن في زيارة تستغرق 5 أيام في الفترة من 27 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، كرئيسة لوفد يشارك في اجتماع اللجنة الاستشارية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني- أن زيارة جاكسون تؤكد شراكة واشنطن الدائمة والاستراتيجية مع الأردن ودعمها للاجئين والمجتمعات الأردنية المضيفة الضعيفة.



وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى حضورها اللجنة الاستشارية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تشارك جاكسون أثناء وجودها في عمان، في افتتاح مدرسة الزهور التابعة للأونروا، وهي منشأة تعليمية شيدت لهذا الغرض، بمساعدة الحكومة الأمريكية ودعم عيني من الحكومة الأردنية.



كما تلتقي الدبلوماسية الأمريكية، بحسب البيان، بلاجئين سوريين وغيرهم من المستفيدين من البرامج الممولة من مكتب السكان واللاجئين والهجرة والتي توفر المساعدة المنقذة للحياة للاجئين والمجتمعات المضيفة الضعيفة في الأردن، والتي تعزز المرونة والاعتماد على الذات.



ومن المقرر أن تجتمع جاكسون أيضًا مع مسؤولين حكوميين أردنيين وآخرين من المجتمع الدبلوماسي ومسؤولين من المنظمات الدولية وغير الحكومية لمناقشة الاستجابة للاجئين في الأردن والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم.