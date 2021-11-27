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مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعلن مد باب التسجيل لتيرم سبتمبر حتى 2 ديسمبر

السبت، 27 نوفمبر 2021 04:00 ص
مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعلن مد باب التسجيل لتيرم سبتمبر حتى 2 ديسمبر جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج فى جامعة القاهرة ، أنه حرصا من إدارة مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج على المصلحة العامة للدارسين تقرر مد فترة التسجيل للترم الأساسى سبتمبر 2021 حتى يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021.

 

وأكد الدكتور عصام جميل فى تصريح لـ" اليوم السابع " انتظام الدراسة بالمركز مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية عند إجراء اختبارات القبول وتحقيق التباعد الاجتماعى.

 

وعلى جانب آخر، كانت وقعت جامعتا القاهرة وبورسعيد اتفاقية تعاون مشترك في مجال التعليم المدمج، من خلال مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لعدد كبير من الطلاب بدراسة برامج التعليم المدمج التي تقدمها جامعة القاهرة بكلياتها المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الاتفاقية تعتبر الاتفاقية الرابعة التي وقعتها جامعة القاهرة مع الجامعات الحكومية الأخرى بعد جامعة الاسكندرية وجامعة سوهاج وجامعة بني سويف، مشيرًا إلى أن توقيع البروتوكول جاء نتيجة الزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المدمج الذي يتواكب مع متطلبات العصر.


التعليم المدمج

جامعه القاهره

عصام جميل

محمد الخشت

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