مديرية الشباب بشمال سيناء تنفذ أنشطة توعوية ورياضية.. تعرف عليها

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنشطة توعوية ورياضية متنوعة، وقال كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تم بالتعاون مع المركز العالمى للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، عقد اللقاء الثانى من البرنامج القومى لمواجهة الظواهر السلبية بالأخلاق الحميدة، تحت شعار (الاخلاق والحرية وبناء الإنسان)، بحضور محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية.

ةأضاف أنه على هامش الاحتفال بيوم التفوق، قام اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بتكريم السادة مديرى إدارات شباب العريش، وبئر العبد، ورمانة.

وأشار أنه نظمت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة تحت مارثون شعار (معا ضد العنف) بمشاركة طلائع وشباب الهيئات الشبابية (مراكز - أندية) وتضمن الماراثون المشى وسباق الدراجات.

وكانت قد كرمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء طلائع مركز شباب مدينة العريش الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقة كنوز مصرية، بحضور كليب راشد مدير عام المديرية وعبد المقصود رمضان مدير إدارة الطلائع.

قال "ناصر العزازى" مدير مركز شباب مدينة العريش، إنه فاز فريق الموسيقى النحاسية بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية وحصول فريقى الفن التعبير والكورال على المركز الثالث، وقام كليب راشد بتوزيع شهادات التقدير وحافز مالى على جميع الطلائع الفائزين بالمراكز المتقدمة، وتكريم الفنان جامع عبد الرسول مدرب الفن الشعبى المعروف والفنان ايمن سليم مخرج العروض الفنية ووائل اسماعيل مدرب الموسيقى النحاسية.