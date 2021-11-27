محافظ مطروح يتفقد منافذ توزيع المياه بالسيارات في قرى الضبعة

مطروح - حسن مشالي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، منفذ توزيع المياه بالسيارات، بقريتي جلالة وسيدي شبيب، في الضبعة، للاطمئنان على وصول المياه للمواطنين، مع مراجعة تيسير إجراءات توزيع المياه وفق إيصالات حجز المياه.

وبحث المحافظ، أسباب تراكم إيصالات صرف ونقل المياه بالسيارات، وحل مشاكل المواطنين، ووجه لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروحـ بسرعة إنشاء فتحة ماسورة مياه أخرى بغراب سيدي شبيب، بجوار الماسورة الحالية، للقضاء على قوائم الانتظار، كما وجه بزيادة عدد عربات شركة المياه، وتوفير مزيد من مصادر ضخ المياه للمواطنين، مع المتابعة والرقابة المستمرة لإعطاء الأولوية لضخ المياه للمواطنين، ثم يليهم باقي الجهات الأخرى.

يذكر أن مياه الشرب، قي محافظة مطروح، تصل لمعظم المواطنين في المناطق المختلفة، عن طريق سيارات بفناطيس، عن طريق محطة " غراب مياه" في كل منطقة، ويقوم المواطن بدفه قيمة المياه ونولون نقلها المقرر، ومن جانبها تقوم شركة مياه الشرب بنقل المياه لمنازل المواطنين، بسيارات الشركة، إلى جانب وجود سيارات خاصة لنقل المياه لصالح الجهات الأخرى مثل بعض المنشآت السياحية والمصيفية، وكذلك أعمال البناء والمقاولات في المشروعات الجاري إنشائها بالساحل الشمالي ومطروح.